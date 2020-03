Dimanche 8 mars, en la Cathédrale de Monaco, LL.AA.SS. le Prince Alber…

Dimanche 8 mars, en la Cathédrale de Monaco, LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont assisté à l'ordination épiscopale de Monseigneur Dominique-Marie DAVID, nouvel Archevêque de Monaco.

Cette cérémonie était célébrée par Mgr Bernard BARSI, Administrateur Apostolique du Diocèse, entouré de Mgr Jean-Paul JAMES, Archevêque de Bordeaux et Bazas et de Mgr Yves LE SAUX, Évêque du Mans.

Nommé Archevêque de Monaco le mardi 21 janvier 2020 par Sa Sainteté le Pape François, S. Exc. Mgr Dominique-Marie David était jusqu'alors prêtre du Diocèse de Nantes et membre de la Communauté de l' Emmanuel.

Une vingtaine d'évêques, plus de 60 prêtres, de nombreux fidèles ainsi que des représentants des hautes autorités monégasques étaient présents pour assister à cette consécration, rythmée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les organistes de la Cathédrale dont les chants sacrés ont été interprétés par la Maîtrise de la Cathédrale et les Petits Chanteurs de Monaco.

Cette messe d’ordination a été marquée par des gestes importants tels que la lecture de la bulle papale officialisant la nomination de Mgr David, l'imposition des mains par tous les évêques présents, la prière d'ordination, ainsi que l'onction, la remise de l'evangeliaire et des insignes de l'évêque.

En préambule de cette messe, Leurs Altesses ont accueilli le nouvel Archevêque aux portes de la Cathédrale, comme le veut la tradition.

Mgr Dominique-Marie David, nouvel Archevêque de Monaco et Grand Aumônier du Palais de S.A.S. le Prince Souverain succède ainsi à Monseigneur Barsi, désormais Grand Aumônier Emérite du palais de S.A.S. le Prince Souverain dont le ministère épiscopale a duré 20 ans.

L'ordination épiscopale a été précédée d'un déjeuner au Palais princier offert par LL.AA.SS. le prince Albert II et la Princesse Charlène.

