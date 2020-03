EXCLUSIF. Le prince Albert II testé positif au coronavirus: « Je veux r…

▶️ Quelques minutes après l'annonce de sa contamination au #coronavirus le prince Albert II de #monaco a accepté de répondre à nos questions par téléphone

▶️ Rassurant sur son état de santé, le souverain a tenu à s'adresser aux jeunes en cette période de confinement : "Je sais que c’est contraignant et je sais que quand on est jeune on veut être au-dessus de tout ça et qu’on se pense invincible, mais ça peut frapper n’importe qui, n’importe quand".

EXCLUSIF. Le prince Albert II testé positif au coronavirus: « Je veux rassurer tout le monde. Je ne suis pas sur un lit d’hôpital »

Vous venez de révéler avoir été testé positif au coronavirus, comment allez-vous? Écoutez, ça va. J’ai les petits symptômes habituels. C’est un genre de pré-état grippal mais qui n’est pas vraiment une grosse grippe. Je tousse un peu mais ce n’est vraiment pas important par rapport…