🇮🇩 L’initiative locale du jour est destinée aux enfants et à leurs parents.

Gaëlle est auxiliaire de crèche et professeure de yoga chez Bubble Art à Nice. En chômage partiel depuis le début du confinement elle a ouvert sa chaîne youtube et un compte facebook, La compagnie des minis yogis, et propose des vidéos aux enfants 🐒

La compagnie des minis Yogis