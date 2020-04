Les initiatives locales du jour ! Elles ont été créées par Julia Mor…

🇮🇩 Les initiatives locales du jour !

Elles ont été créées par Julia Moraly, Résidente en Principauté.

➡️ https://www.aides-monaco.info/

Un site internet qui, en plus de proposer une carte en temps réel des demandes et des bénévoles, répertorie l'ensemble des commerces et restaurants encore ouverts à Monaco.

➡️ Aides pour les résidents à Monaco pendant le confinement !!

qui rassemble plus de 2 700 membres.

Sont publiées: des demandes d'aide en tout genre et toutes les infos pratiques liées à Monaco (informations données par le Gouvernement et par les Instances).