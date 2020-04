🇮🇩 L'initiative locale du jour !

Champion au grand cœur, Patrick Vieira, fait partie de ces personnalités qui n’ont pas hésité à s’engager depuis le début de la crise sanitaire.

L'ex-footballeur international, et aujourd’hui coach de l’OGC Nice, a offert 250 tablettes numériques aux 250 pensionnaires des Ehpad niçois et apporte son soutien financier à l'opération cannoise #HelpCommerces qui vient en aide aux commerçant et aux artisans.