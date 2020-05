🇺🇸🇮🇩 RADIO MONACO – MADE IN NEW-YORK

Nouveauté !

Depuis vendredi, Radio Monaco vous propose sa nouvelle web-radio accessible sur le site internet et sur l’application mobile !

Un programme 100% Mix DJ’S entre Monaco, la France et New-York ! 🗽

Toute l’année, des DJ américains, français et monégasques, comme par exemple Joachim Garraud, se succéderont pour vous offrir un « vent de positivisme et de dynamisme ».

(Son fondateur: Gildo PALLANCA PASTOR)