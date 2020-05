💬🇮🇩 "On est très fiers d'annoncer l'ouverture prochaine de la "Gaming House", premier centre d'entrainement e-sportif en Principauté et sur la Côte d'Azur".

Ce matin, Louis Ducruet, Président de la Fédération Monégasque de e-sports est venu nous parler de cette discipline de plus en plus pratiquée ici à Monaco et dans les Alpes-Maritimes.

Radio Monaco – e sport – Entretien avec Louis Ducruet – 12/05/20

Nouveau ! Tous les mardis à 8h15 sur Radio Monaco, retrouvez votre rendez-vous consacré à l'e-sport ! Pour cette première nous recevions Louis Ducruet, Président de la Fédération Monégasque de e-spor