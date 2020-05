🎮 🏆 CONCOURS RADIO MONACO

Cette semaine, à l'occasion du "Live From Monaco", le Grand Prix de F1 de Monaco virtuel et en partenariat avec MC Esports Club et la Monaco Esports Fédération, nous vous offrons un pack exceptionnel !

À gagner, votre Playstation 4 Pro avec le jeu Gran Turismo Sport !

Pour jouer ?

Écoutez Radio Monaco, au signal, envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook, le ou la gagnante sera tiré(e) au sort vendredi à 19h !

Bonne chance !