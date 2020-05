🎉🙌🏼 BE MY GUEST w/ Dj Fabien lanciano

Il a mixé dans les établissements les plus prestigieux de la Côte d’Azur !

En attendant la réouverture des clubs, c’est sur Radio Monaco qu’il a choisi d’être !

Dj Fabien lanciano est notre GUEST de la semaine !

Rendez-vous à 20h !