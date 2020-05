Après pratiquement 80 jours de fermeture, mardi prochain, le 2 juin, les restaurants, bars et cafés de Monaco vont enfin pouvoir accueillir à nouveaux leurs clients et habitués mais attention, avec toutes les précautions et mesures de sécurité nécessaires.

8h35 sur Radio Monaco ➡️ Jean-Christophe Sanchez reçoit Alberte Escande Présidente de l’Association Industries Hôtelière Monégasques.

📸 Monaco-Matin