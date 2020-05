đŸ‘ŠđŸ» đŸ’« WEEK-END CHANGE w/ Pampa !

Le samedi soir c’est Pampa qui rythme votre dĂ©but de soirĂ©e sur Radio Monaco !

On ne pense plus Ă rien et Ă partir de 19h on Ă©coute WEEK-END CHANGE en mode HOUSE MUSIC !