Les bienfaits du confinement vu par un programme développé à l’Univers…

Les bienfaits du confinement vu par un programme développé à l’Université Côte d’Azur avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco : « The Open Map of the Global Pause » ou carte collaborative des effets positifs de la pandémie.

Avec le ralentissement des activités humaines, des centaines de personnes ont pu observer des phénomènes naturels positifs :

-Les eaux de Venise qui s’éclaircissent

-Le ciel qui réapparaît au-dessus de Pékin

-L’Himalaya à nouveau visible des centaines de kilomètres à la ronde

