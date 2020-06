La Vie d'Après 💡

Suite aux conséquences du confinement, beaucoup d'entreprises ont dû se réinventer.

C'est le cas de Peradotto Publicite, imprimerie et agence de publicité à Nice, où sa co-gérante Claire Peradotto et les salariés se sont consacrés à des produits "spécial Covid" comme l'hygiaphone, les panneaux d'informations, les bandes de signalisation et tous les produits devenus aujourd'hui indispensables.

La Vie d’Après – Claire Peradotto – Peradotto Publicité – 09/06/20

