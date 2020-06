☀️🌊 Entre les activités au bord de l'eau et en montagne, la Côte d'Azur regorge de lieux et de découvertes.

Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, lance une grande opération séduction pour attirer les touristes dans la région.

Le MARKET PLACE et le PASS pour stimuler la consommation d'activités de loisirs et culturelles.

Ce matin, Claire Béhar, directrice générale du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France était l'invitée de Jean-Christophe Sanchez.

L’invitée – Claire Béhar – Directrice Générale du CRT – 12/06/20

Parce que cet été sera bien différent des précédents, le CRT, le comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, lance une grande opération séduction pour attirer les touristes dans la région. Des no