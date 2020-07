[#COVID19]

Un élève du Collège Charles III positif au Covid-19 : les élèves de la classe et les enseignants seront testés.

Un jeune résident de la Principauté a été testé positif au Covid-19. Il a été contaminé par un membre de son foyer familial qui revenait d’un déplacement extra-européen. Le jeune et le membre du foyer familial sont confinés à leur domicile. L’élève est scolarisé en classe de 6ème au Collège Charles III.

Conformément au protocole sanitaire observé par les autorités monégasques, tous les membres du foyer familial de l’élève ont fait l’objet d’un dépistage PCR pour déterminer une éventuelle contamination. A ce stade, un troisième membre du foyer familial est également contaminé.

Afin de s’assurer qu’aucune transmission au Covid-19 n’ait pu toucher les camarades de classe de l’élève et ses enseignants, un médecin de la Direction de l’Action Sanitaire va contacter directement les parents et les enseignants pour leur proposer un test PCR. Au total, cinq enseignants et 11 camarades de classe seront contactés.

Les modalités de ces tests seront communiquées aux familles et aux personnes concernées.

Précisons que même positif, l’élève est considéré par les experts sanitaires comme un « contact à risque négligeable » puisque, comme ses camarades et ses enseignants, il portait un masque en classe et respectait l’ensemble des mesures barrières. Le risque de contamination est donc très faible.

Une enquête épidémiologique est en cours afin de retracer le parcours du jeune ces derniers jours.