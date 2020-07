CONCOURS RADIO MONACO Pour célébrer l'été comme il se doit, Rad…

🍀CONCOURS RADIO MONACO 🍀

Pour célébrer l'été comme il se doit, Radio Monaco vous offre un séjour dans l'un des endroits les plus fabuleux de la Côte d'Azur.

Vous êtes adeptes de la farniente et vous avez besoin d'une pause détente ? Tentez de remporter deux jours et une nuit au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel avec chambre vue mer, petit-déjeuner, déjeuner au Club Dauphin Grand Hôtel Du Cap accès illimité à la piscine du club ainsi qu'au SPA.

Les instructions pour s'inscrire et participer au tirage au sort 👇

Écoutez attentivement Radio Monaco et au signal sonore, envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook.

Seuls les participants qui auront liké les pages Radio Monaco et Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel auront une chance de gagner ce séjour valable pour deux personnes et à effectuer cette année.

Une preuve vous sera demandée, tout comme l'heure à laquelle vous avez entendu le signal.

Tirage au sort vendredi 10 juillet à 19h !

Bonne chance à tous 🤞