Lancement du Label Monaco Safe ✅🙌

Dans le Morning du jour sur Radio Monaco, retrouvez les explications de Didier Gamerdinger, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et celles de Laurence Garino, la Cheffe de service du Welcome Office et Responsable de la cellule Covid19 (à gauche sur la photo) !

©Direction de la Communication / Michael Alesi