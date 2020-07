REPLAY BE MY GUEST đŸ”„

Plus que quelques heures avant le dĂ©but du week-end… Radio Monaco vous propose de fĂȘter cette nouvelle avec notre GUEST DJ Colaluca 🎉

Le replay de son mix est dispo juste ici 👇

Be My Guest – Enzo Colaluca (16-07-2020)

Steve RGA prend le contrĂŽle du groove sur Radio Monaco pour notre plus grand plaisir