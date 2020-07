🔴🔴 GRAND PRIX F1 DE HONGRIE ! 🇭🇺

Le week-end dernier est à oublier pour notre pilote monégasque Charles Leclerc…

On repart sur de bonnes bases et on donne son max pour arriver en haut du podium à Budapest !

Le programme:

Aujourd'hui:

10h50: Essais Libres 1

15h: Essais Libres 2

Demain, samedi:

11h50: Essais Libres 3

14h45: Les Qualifs ! 🥇 🥈 🥉

Dimanche

15h05: La Course ! 🏎💨

📸 Scuderia Ferrari