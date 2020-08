Nous sommes en plein changement d’époque

La cause animale sensibilise de plus en plus la population et ça se ressent notamment sur les réseaux sociaux où les défenseurs des animaux sont particulièrement actifs…

L’une des figure de ce mouvement n’est autre que le journaliste Hugo Clément qui a fait passer une série de proposition de loi au gouvernement français, et qui dénonce régulièrement industrie agro-alimentaire, éleveurs, cirques dans ses reportages… Un journaliste engagé !

Les internautes ont donc été surpris de voir Hugo Clément participer à l’émission Fort Boyard… Le malaise vient notamment de la présence des tigres, enfermés dans des cages. La rumeur est même monté rapidement à propos de l’Etat de santé de ces tigres, qui seraient sous calmant.

Le site Internet Checknews a donc enquêté en contactant le dresseur des tigres qui collabore aussi avec le Puy du Fou : il leur a assuré que ses animaux étaient bien traités.

De son côté, Hugo Clément répond aux critiques sur ses réseaux sociaux :

« Comme lors de ma première participation il y a deux ans, j’ai refusé de prendre part aux épreuves impliquant des animaux. Vous connaissez mes convictions à ce sujet : je suis farouchement opposé à la captivité d’animaux sauvages dans un but de divertissement, comme c’est le cas sur le Fort. Des tigres n’ont rien à faire derrière des barreaux au milieu de l’océan et les reptiles ou les insectes ne sont pas des objets avec lesquels j’ai envie de jouer. A l’occasion de ma participation, j’ai pu mettre ce problème en lumière dans la presse et le débat a été ouvert. »

Benjamin Ducongé.