Sean Pean se marie su ZOOM

Jeudi dernier (30 Juillet), mariage surprise de l’acteur et réalisateur américain Sean Pean ! Il s’agit de son 3ème mariage… On vous en parle parce qu’il a eu lieu de manière tout à fait originale :

Avec sa nouvel épouse Leila george, ils ont été déclaré « Mari et Femme » par Visio-conférence lors d’un appel vidéo, en compagnie de seulement trois invités.

L’acteur qui avait fait une apparition en Principauté en 2008 pour le Monaco Film Festival a raconté son mariage lors du Late Night Show de Sith meyers, il précise : C’était jeudi. On a fait un mariage Covid. Je veux dire par là qu’il y avait un délégué du comté sur Zoom et nous étions à la maison, avec mes deux enfants et son frère. Et on a fait ça comme ça« .

Le délégué du conté est l’équivalent du maire ou l’adjoint au maire qui officialise le mariage.

Pas de mariage « tape à l’œil » donc pour l’ex-mari de Madonna en raison de l’interdiction de rassemblement toujours en vigueur aux Etats-Unis, ils se sont donc adaptés !

Félicitations aux mariés !