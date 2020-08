CONCOURS Radio Monaco X Lamparo Plage, Cap d'Ail Vous rêvez d&#…

🐟CONCOURS Radio Monaco X Lamparo Plage, Cap d'Ail ☀️

Vous rêvez d'une parenthèse* bien-être et cocooning sur une plage privée de la Côte d'Azur ? Radio Monaco et Lamparo Plage, Cap d'Ail vous l'offrent avec matelas, boissons, déjeuners pour vous et la personne de votre choix 🧉

Pour vous inscrire et participer au tirage au sort ?

Écoutez attentivement Radio Monaco et au signal sonore des vagues, envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook.

Pour gagner ? Vous devez liker les pages de Radio Monaco et de Lamparo Plage, Cap d'Ail. Une preuve vous sera demandée, tout comme l'heure à laquelle vous avez entendu le signal.

Tirage au sort vendredi 14 août à 19h !

Bonne chance 🍀

*Valable pour deux personnes à faire cet été