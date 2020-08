Le Monde et Le Figaro coûtent désormais 3€

Après la crise sanitaire, les titres de la presse quotidienne nationale ont revu leur prix à la hausse…

Le dernier en date : le Figaro. Le titre vient de passer à 3€. Cette augmentation de dix centimes est la conséquence directe de l’effondrement du marché publicitaire.

Le système de distribution de la presse nationale est aussi mis en cause par les dirigeants du Figaro. Prestalis, la société chargée de la distribution de la presse a déposé

le bilan, et a été repris par les quotidiens eux même et quelques magazines hebdomadaires.

Vendredi déjà, Le Monde avait augmenté son prix de 20 centimes pour être vendu également 3€.

Depuis deux ans, l’ensemble des titres de presse ont augmenté leurs tarifs : Le Parisien coûte 1,60 euros, Libération 2 euros, La Croix 2,10 euros, et L’Humanité 2,30 euros.

La barre symbolique des 3€ a donc été franchie par Le Monde et le Figaro.

Benjamin Ducongé.