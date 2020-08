Notre personnalité à la une aujourd’hui : Mika !

Le chanteur qui était venu en concert à Monaco en 2015 a signé une tribune diffusée dans les journaux du monde entier après la tragédie qui a touché son pays : le Liban

Des mots forts entre colère et tristesse : « Je me sens à la fois si près et si loin de toi. Si près de toi, dévasté par l’apocalypse, je ne cesse de regarder sidéré les visages martyrs

de mes frères et sœurs» déclare l’interprète.

L’interprète de la chanson Grâce Kelly parle également de la situation politique et économique qui s’était dégradée.

Il évoque, je cite : « la corruption, l’impuissance de tes dirigeants, la crise monétaire qui a plongé tes familles dans la misère et puis l’épidémie de coronavirus. »

Il dénonce même « les responsables de 30 ans d’agonie qui ont fait du pays du Cèdre, le pays des cendres. »

Pour conclure, une note d’espoir : « Demain, tu te relèveras comme tu l’as toujours fait.

La musique résonnera à nouveau depuis tes fenêtres, les corps danseront sur tes terrasses, les parfums s’échapperont de tes cuisines. Je serai là. »

L’intégralité du texte a été diffusée en France notamment dans le JDD

Benjamin Ducongé.