« Les Secrets du Casino de Monte Carlo » sur TF1

Mardi 11 août, le Journal de 20h de TF1 consacrait un reportage baptisé « Les Secrets du Casino de Monte Carlo ».

Un reportage qui porte bien son nom : plusieurs secrets du Casino ont été dévoilé… Et l’histoire notamment de ce lieu qui a fait basculer la Principauté d’une forme de pauvreté à une place touristique haut de gamme appréciée des grandes fortunes du monde entier…

L’histoire du casino est mise à l’honneur, et notamment la présence d’un opéra au sein de l’établissement de jeux. Parmi les originalités du casino, les très nombreuses horloges, et le reportage précise les raisons historiques de la présence d’horloge dans un lieu où pourtant on souhaiterait que les clients oublient l’heure.

Le reportage de TF1 fait également la part belle aux « artisans du Casino », parmi eux ceux qui entretiennent et créent les tables de jeux et le fameux tapis vert… Autre métier à l’honneur : les cartiers avec un cérémonial extrêmement encadré.

Salle de jeux privatisée, installation d’une table de jeu directement dans votre chambre d’hôtel, tout est presque possible pour satisfaire les plus fortunés au Casino de Monte-Carlo

Les Secrets du Casino de Monte Carlo : reportage complet et fascinant disponible en replay ici