Un survêtement de Elton John, une guitare de Robert Plant, et un script de Bono aux enchères

Plusieurs personnalités à la une ce Mercredi : Taylor Swift, Elton John ou encore Bono du groupe U2 . Ils participeront à une grande vente aux enchères caritatives qui se déroulera le 9 Septembre prochain en faveur de plusieurs associations humanitaires.

Plusieurs guitares seront mises en vente, celles de Taylor Swift, Harry Style, Robert Plant ou encore Carlos Santana.

Des vêtements également seront mis en vente : un survêtement appartenant à Elton John, le Caftan que portait Barbara Streisand dans le film Meet The Fockers, mais aussi un veston du leader de Depeche Mode ou encore la veste en cuir d’un Bee Gees.

Enfin, Bono a offert une feuille manuscrite sur laquelle il a écrit les paroles de la chanson « Love Is Bigger Than Anything In Its Way ».