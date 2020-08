Camille Gottlieb alerte sur le sort des animaux domestiques en Corée du Nord

Notre personnalité à l’honneur ce matin : Camille Gottlieb. La fille de SAS la Princesse Stéphanie s’est émue sur les réseaux sociaux de la dernière décision du dictateur Nord Coréen Kim Jon-Un.

Une nouvelle loi décidée par ce dernier interdit désormais aux nord-coréens de posséder des animaux domestiques.

Selon Kim Jon-Un, posséder un chien est un signe de tendance corrompue de l’idéologie bourgeoise. Dans le meilleur des cas, ces animaux finissent donc dans un zoo géré par l’État ou sont vendus pour des restaurants qui proposent des plats à base de chien.

N’intervenant jamais sur des sujets politiques, cette situation a fait sortir Camille Gottlieb de sa réserve. Sur Instagram, elle a partagé deux articles de presse sur le sujet avec en commentaire :

« Dans quel monde vit-on ? Comment est-ce possible qu’un homme d’État cautionne ce genre de pratique et qui plus est l’ordonne’ aux habitants de son pays ? »