Des étoiles plein les yeux grâce au Festival AstroValberg

Le premier Festival départemental AstroValberg 2020 se déroule du jeudi 20 août au samedi 22 août à Valberg.

Les amateurs d’astronomie, connaisseurs ou simples curieux vont pouvoir découvrir ou redécouvrir toute la richesse de notre ciel à travers un programme riche et varié d’animations destinées aux enfants comme aux adultes. Au programme : des randonnées familiales commentées en journée ou en nocturne, des expositions, des conférences avec des scientifiques, des bourses de livres spécialisés ou de matériels d’occasion, des initiations au yoga ou à la méditation et bien sûr des séances d’observation du soleil et des étoiles. La station de Valberg est une terre idéale pour cette activité. Le 2 janvier dernier, le territoire Alpes Azur Mercantour avait été officiellement classé Réserve Internationale de Ciel Etoilé, devenant ainsi le quatorzième territoire dans le monde et le troisième en France à recevoir ce label.

Informations et réservations sur www.astrofestival06.fr

Écoutez le Podcast :

Radio Monaco