Le Suquet des Arts : l’Art dans tous ses états à Cannes ce week-end

Peinture, sculpture, gravure, musique, chant, danse, ou encore arts du cirque, « Le Suquet des Arts » est une occasion unique de valoriser le travail des artistes cannois dans toute leur diversité. Cette manifestation traditionnelle de l’été à Cannes se déroule samedi et dimanche, de 15 heures à 22 heures, dans le cadre féérique de la Place de la Castre qui surplombe la baie de Cannes et des ruelles du Suquet, c’est à dire la vieille-ville.

Elle est entièrement gratuite et se décline en expositions, portes-ouvertes dans les ateliers d’artistes, défilés, démonstrations, spectacles, concerts et autres projections en plein air. Parmi les temps forts, on retiendra le récital des jeunes talents du conservatoire de musique (samedi de 17h30 à 18h45 et dimanche de 14h30 à 15h30), le concert du groupe La Tribu, un orchestre de 10 musiciens qui joue ses propres compositions et des reprises de James Brown, Aretha Franklin ou Earth Wind and Fire, (samedi de 20h45 à 22h30) ou encore un spectacle de cirque déambulatoire par la compagnie Zania, (dimanche de 15h45 à 16h30).