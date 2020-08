Tres y compadres en concert : Golfe-Juan sous le soleil de Cuba !

Dimanche 23/08 soir, à partir de 21h30, c’est à un voyage musical très exotique auquel le groupe « Tres y compadres » vous invitera à l’occasion d’un concert ensoleillé au théâtre de la mer de Golfe-Juan. Concert organisé dans le cadre des Estivales du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

« Tres y compadres » est une formation inspirée par les célèbres « Buena Vista Social Club » et « Los compadres », deux groupes mythiques de la musique populaire cubaine. Son répertoire riche et varié se compose des plus beaux standards de la musique cubaine : Cha-Cha, Salsa, boléros, cumbias, etc. Lors de cette soirée, « Tres y compadres » vous fera vibrer avec les plus grandes chansons festives et chansons d’amour que Cuba a laissé dans le patrimoine des musiques du monde.

Réservations obligatoires au 06 03 42 99 43 ou à l’office de tourisme de Vallauris-Golfe-Juan.

Radio Monaco

Crédit photo : Département des Alpes-Maritimes