Monaco Telecom et Mediapro ont trouvé un accord pour la diffusion de Téléfoot en Principauté 

Il était moins une ! Cet accord a été conclu juste à temps, quelques heures seulement avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de football, ce week-end. L’opérateur monégasque a officialisé la bonne nouvelle dans un communiqué diffusé samedi dernier : « La chaîne Téléfoot, La Chaîne du Foot et les 8 canaux Téléfoot Stadium sont disponibles dans les deux offres LaBOX et via l’application MonacoTelecomTV ». Téléfoot détient les droits de diffusion de huit matches sur dix de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les rencontres de Champions League et de l’Europa League pour un an. Le pack est proposé aux résidents monégasques au tarif mensuel de 29 euros 90 sans engagement et de 25 euros 90 avec engagement sur douze mois. L’abonnement peut être souscrit en boutique rue du Gabian et boulevard des Moulins, par téléphone au 99.66.33.00 ou via leur espace client myMT. Mais seule l’offre sans engagement peut être souscrite en ligne.