Le salon EVER Monaco se tiendra du 10 au 12 septembre au Grimaldi Forum

EVER Monaco est le plus grand événement dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables en Principauté et l’un des plus anciens d’Europe. Il accueillera une quarantaine d’exposants : constructeurs de voitures et de deux roues, fabricants de bateaux électriques, énergéticiens et acteurs de la construction durable.

« On va pouvoir trouver tout ce qui permet de se déplacer sur terre ou en mer dans des conditions satisfaisantes sur le plan environnemental, c’est à dire qui ne génèrent ni pollution atmosphérique, ni émissions de gaz à effet de serre qui ont des conséquences directes sur le changement climatique » explique Bernard Fautrier, le directeur du salon EVER Monaco dont la force réside dans les tests grandeur nature que le public pourra effectuer.

En marge de ces tests et de l’exposition, plusieurs tables rondes et conférences scientifiques permettront d’aborder les thèmes d’actualité autour des énergies renouvelables et la transition énergétique. L’exposition, les manifestations, les animations, les essais sur terre ou en mer sont gratuits et ouverts à tous.

Destiné aux professionnels comme aux particuliers, EVER Monaco ouvrira ses portes au Grimaldi Forum tous les jours de 10 heures à 19 heures. Toutes les détails sont à retrouver sur www.ever-monaco.com