Mercato interne à France Télévisions : Hugo Clément passe de France 2 à France 5 !

Le journaliste très engagé en faveur des causes environnementale et animale va, selon les informations du journal Le Parisien, conserver son émission phare « Sur le front » mais sur une autre chaine du groupe (France 5 en l’occurrence) et dans un format plus condensé : 52 min au lieu de 120. En contrepartie, le programme documentaire consacré aux combats environnementaux reviendra plus fréquemment à l’antenne.

La 5 assure que ce transfert n’a rien à voir avec les audiences très moyennes des trois numéros diffusés sur la 2 (entre 7.8 et 8.5% de part d’audience). Mais plutôt à une stratégie de groupe : Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, aurait décidé de faire de France 5 la chaîne verte du groupe. Une coloration écolo déjà incarnée par « sale temps pour la planète », « Projet Green Blood » ou « Vert de rage ».

La première de « Sur le front » nouvelle version, avec Hugo Clément, est prévue en janvier 2021.