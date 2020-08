« Paris Police 1900 », « Validé 2 », « La Flamme » : Canal Plus présente ses nouvelles séries

Canal Plus a présenté son programme de séries pour cette nouvelle saison Télévisuelle.

La chaîne payante diffusera tout d’abord l’ultime saison de la série Engrenage avant la fin de l’année 2020, série dont l’actrice principale Caroline Proust avait participé à la 50ème édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo en Principauté de Monaco.

Le groupe annonce l’arrivée de nouvelles productions maison :

« Paris Police 1900 », une série historique à l’image de ce que Canal avait déjà créé avec les séries « Versailles » et « Maison Close ».

L’histoire se déroule en 1899 et raconte les aventures d’un jeune inspecteur ambitieux au cœur d’une enquête criminelle qui va révéler un lourd secret d’État dans une République au bord de l’explosion.

Autre nouveauté très attendue avant la fin de l’année : « La flamme » produit par le très drôle Jonathan Cohen. C’est une parodie d’une émission de télé-réalité dans laquelle vous retrouverez notamment Pierre Niney, la chanteuse Angèle, le rappeur Orelsan, l’actrice Leila Bekhti et bien d’autres :



Enfin, bonne nouvelle pour les fans de la série « Validé », qui a fait découvrir l’univers du rap français à de nombreux télé-spectateurs : Franck Gastambide va lancer le tournage de la saison qui aura lieu cette fois-ci à Paris et également Marseille ! Canal Plus a mis en ligne sur You Tube l’épisode 1 de la série :