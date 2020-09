Bientôt une série Resident Evil sur Netflix

Du nouveau sur Netflix! Si vous êtes un fin connaisseur de l’univers de science-fiction autour des zombies, vous connaissez forcément Resident Evil, jeu vidéo dont le premier chapitre est sorti en 1996, et qui s’est écoulé à 100 millions d’exemplaires dans le monde. Resident Evil a ensuite adapté au cinéma à six reprises entre 2002 et 2016. Dans le rôle titre, mais oui souvenez vous, c’était Milla Jovovich, dans la peau d’Alice, un agent de sécurité confronté à des monstres plus terrifiants les uns que les autres.

Bref, après les gamers, et les cinéphiles, ce sont les fanas de série qui vont avoir droit à leur déclinaison de Resident Evil. Produite par Netflix, la série devrait sortir l’an prochain. Ce sera tourné en prise de vue réelle, et il y aura 8 épisodes.

Pour l’instant on ignore tout du casting, mais on sait que les deux premiers épisodes de la série seront réalisés par Bronwen Hughes, qui a déjà travaillé sur The Walking Dead, Better cal Saul ou encore Breaking Bad. Et ça déjà, ça donne des frissons…