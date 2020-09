Dernières soirées d’été au Théâtre Fort Antoine

Les événements en plein air ont la côte en ce moment. A Monaco, le Théâtre du Fort Antoine est au rendez-vous depuis 50 ans, et il achève cette semaine sa programmation spéciale «anniversaire».

Deux re ndez-vous cette semaine,avant que le rideau ne retombe sur les pierres centenaires du Théâtre Fort Antoine….

Au terme d’un été pas comme les autres, où la musique a été mise à l’honneur, c’est la batteuse Anne Paceo qui se produit demain soir. L’an dernier, la musicienne et compositrice avait reçu le prix d’artiste de l’année aux victoires du Jazz…. Elle avait alors sorti un sixième album baptisé «Bright Shadows»…«Ombres lumineuses»… Une œuvre à la fois pop et jazzy, urbaine et élégante….

Anne Paceo, qui manie les baguettes et donne de la voix, sera donc demain, mardi, au Théâtre du Fort-Antoine. C’est à 21 heures 30, c’est gratuit, mais attention il faut réserver votre place.

Et ce n’est pas fini… Vendredi soir ce sera la dernière de la saison théâtrale du Fort Antoine. Le final sera assuré par la pièceConseil de Classe, de Geoffrey Rouge-Carassat… Auteur, metteur en scène et comédien, il incarne un enseignant esseulé qui vide son sac à propos de ses élèves et de sa vie de prof. Le timing est parfait : pile dans le thème… de la rentrée scolaire.