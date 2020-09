NYC : Lady Gaga grande gagnante des MTV Music Awards

Lady Gaga a obtenu de multiples récompenses à l’occasion de la cérémonie des MTV Music Awards qui s’est tenue à New York dans la nuit de Dimanche à Lundi.

En raison de la pandémie, la chaîne musicale ne pouvait pas réunir les artistes dans un seul et même lieu. Ils ont donc décidé de les faire se produire dans différentes parties de la ville de New-York, plusieurs lieux tenus secrets pour le public.

Lady Gaga a remporté 4 prix à l’occasion de cette cérémonie.

Pour sa collaboration avec Ariana Grande sur le titre Rain On Me, Lady Gaga a remporté le award de Chanson de l’Année, celui de Meilleure Collaboration, et de Meilleure Photographie.

Lady Gaga a également reçu le titre d’Artiste de l’Année.

Enfin, Lady Gaga a reçu un tout nouveau prix qui récompense la philanthropie d’un artiste et son engagement, il s’agit du TriCon Award.

Comme toujours, Lady Gaga a soigné ses costumes pour proposer un show mémorable :