A Nice, le Hard Rock Café va rendre hommage à la légende Freddie Mercury

Le célèbre café de la Promenade des Anglais consacrera à l’icône du rock un « Freddie for a week-end », en guise de célébration annuelle de la vie et de la carrière du chanteur du groupe Queen.

Ce samedi 5 septembre 2020, Freddie Mercury aurait célébré son 74ème anniversaire. A cette occasion, le Hard Rock Cafe de Nice organisera, vendredi soir, une soirée à thème exceptionnelle.

Au programme : quizz, blind test, lounge DJ set et vente d’articles exclusifs en boutique pour lesquels une partie des bénéfices sera reversée à la Mercury Phoenix Trust, une association caritative britannique créée par Brian May et Roger Taylor, membres de Queen et Jim Beach, manageur du groupe, en soutien à la recherche contre le SIDA.

Lors de cette journée très spéciale, les clients du Hard Rock Cafe ainsi que son équipe auront la possibilité de revêtir leur plus beau costume à l’effigie de Freddie Mercury.