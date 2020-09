Beyond Plastic Med : un combat quotidien contre le plastique en mer

3000 milliards. C’est le nombre de particules de micro-plastique présentes dans la mer Méditerranée, ce qui en fait la mer la plus polluée au monde. Un constat qui a poussé l’association Beyond Plastic Med à développer différents projets pour lutter quotidiennement contre la pollution par les plastiques en mer. L’objectif : mettre en oeuvre des solutions efficaces et durables pour y parvenir. Lucile Courtial, coordinatrice de l’association, nous explique en quelques mots ce qui a été mis en place pour que cette initiative devienne une réussite.