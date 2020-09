L’audience des talk-shows à la loupe

La rentrée des talk-shows s’est faite en début de semaine à la télévision française et la concurrence est déjà féroce. Trois émissions phares de l’access prime-time sont de retour depuis lundi soir : Quotidien sur TMC, C à vous sur France 5 et l’inclassable Touche pas à mon poste sur C8.

Dès la première émission de la saison, les audiences évidemment ont été scrutées de très près. Résultat : une entrée en matière décevante pour Cyril Hanouna sur C8 avec une part d’audience en recul comparé à la moyenne de l’an dernier, 3% contre 5%. Sur TMC, avec Yann Barthès et son équipe de chroniqueurs, c’est un peu mieux que la saison passée. Ils ont réussi à attirer près de 7% des téléspectateurs. Une bouffée d’air pour TMC qui vient de vivre son pire mois d’août depuis 11 ans….

A la télévision publique, avec C à vous, le duo Elizabeth Lemoine-Patrick Cohen s’en sort avec un peu plus de 4 % de parts d’audience ; un niveau stable comparé à la rentrée de l’an dernier.

Au final c’est donc Quotidien qui s’en sort le mieux en cette rentrée des talk-shows, mais ce n’est que le début de la saison…