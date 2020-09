Nice-Matin promeut le tourisme local

Les vacances se terminent à peine, mais on peut déjà préparer sa prochaine escapade, et pourquoi pas sans partir trop loin. Le tourisme local, c’est la tendance qui est train de s’imposer. La preuve, c’est ce nouvel événement lancé par Nice-Matin: le salon ID Week-end Nice-Matin, qui vient d’être annoncé.Ce salon se tiendra le week-end du 16 au 18 octobre, au Port Lympia à Nice. On pourra y accéder gratuitement et faire le point sur les bons plans dont regorge la région PACA en matière d’activités sportives, de patrimoine, de bien-être ou encore de tourisme durable. Et on sait qu’il y a de la matière puisque la Provence Alpes-Côte d’Azur arrive au deuxième rang des territoires touristiques les plus attractifs de France.