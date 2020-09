Un « conseil de classe » pas comme les autres au Théâtre du Fort Antoine

En cette période de rentrée scolaire, c’est une pièce de théâtre en plein coeur de l’actualité qui mettra un terme à la saison théâtre du Fort Antoine, vendredi soir à 21 heures 30 : « conseil de classe » de et avec Geoffrey Rouge-Carrassat de la Compagnie La gueule ouverte.

Auteur, comédien et metteur en scène, ce dernier se retrouve seul sur scène dans un rôle de professeur qu’il connaît bien, lui qui a été enseignant dans des collèges et lycées de la banlieue parisienne.

Le voici dans sa salle de classe avec ses bureaux et ses chaises mais sans ses élèves. À l’abri des regards et des oreilles, c’est l’occasion pour lui de dire à ses élèves, pourtant absents, ce qu’il pense d’eux avec humour, folie, et fantaisie. Ce qu’il ne peut pas dire habituellement éclate au grand jour dans une salle de classe qui se transforme progressivement en véritable chapiteau de cirque.

C’est à partir de situations réelles, amplifiées et parfois inventées que Geoffrey Rouge-Carrassat a créé ce spectacle présenté ce vendredi 4 septembre au théâtre du Fort Antoine, à Monaco.

Le spectacle est gratuit mais il faut impérativement réserver directement au théâtre Princesse Grace. Programme détaillé et modalités de réservation sur www.theatrefortantoine.com