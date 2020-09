Un protocole sanitaire pour la rentrée des classes

Lundi prochain, 5774 élèves feront leur retour en classe dans les établissements d’enseignements publics et privés de la Principauté. Une rentrée particulière placée sous le signe de la vigilance en raison de l’épidémie de Covid-19 qui persiste. Hier se tenait la traditionnelle conférence de rentrée, l’occasion pour Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de présenter l’ensemble des mesures qui seront mises en place pour une rentrée en toute sérénité. Parmi les points importants à retenir : le port du masque obligatoire à partir du CP ainsi qu’une distanciation imposée en classe et lors des déplacements. Les entrées et sorties seront quant à elles échelonnées afin d’éviter les attroupements.