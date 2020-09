L’art concret en famille à Mouans-Sartoux

A Mouans-Sartoux, parents et enfants peuvent ensemble s’initier à l’art concret, apparu dans les années 30 en opposition à l’art abstrait. Ça se passe à l’Espace de l’Art Concret, un dimanche par mois à 15 heures. Il s’agit du « Rendez-vous des tribus », une activité dédiée aux familles et ouverte aux enfants dès l’âge de 6 ans, avec comme objectif d’ouvrir le regard du public, de lui apprendre comment l’art concret s’est fait une place dans l’entre-deux-guerres, et comment il a évolué au cours du 20ème siècle.

Dans ce courant artistique, la géométrie, les volumes et les matières sont au centre de tout, avec comme principe fondamental que l’oeuvre ne représente rien d’autre qu’elle même. Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à vous inscrire à ce « Rendez-vous des Tribus ». En fin de parcours les enfants sont invités à participer à un petit atelier créatif, et tout ça se termine par un goûter. Les prochaines dates sont les suivantes : les dimanche 6 septembre, 11 octobre, 29 novembre et 13 décembre, de 15 heures à 16 heures 30. Les réservations se font en amont afin d’éviter un nombre trop élevé de participants.