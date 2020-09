Pierre Dartout : « un très grand bonheur d’avoir été nommé Ministre d’Etat »

Depuis sa prise de fonction et sa prestation de serment au Palais princier de Monaco, mardi dernier, S.E.M Pierre Dartout n’a pas chômé, loin de là. Le nouveau Ministre d’Etat de la Principauté a multiplié les consultations avec les personnalités et autorités monégasques.

« Il y a à la fois l’aspect visite de courtoisie sur un plan protocolaire mais c’est également très important sur le plan du travail car j’ai reçu énormément de notes et de dossiers mais il fait aussi approfondir cela par des contacts directs avec les personnalités politiques, économiques et administratives qui travaillent au service de la Principauté » nous a t-il confié.

Hier, c’est à Stéphane Valéri, Président du Conseil National qu’il a réservé sa première visite protocolaire. Les échanges ont porté sur les principaux dossiers au cœur des préoccupations des Monégasques et des résidents et notamment la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, le plan national logement et la préservation de la qualité de vie.

Le Ministre d’Etat et le Président ont convenu d’évoquer de manière plus approfondie le sujet de la crise Covid-19, en présence de l’ensemble des élus et des membres du Gouvernement, à l’occasion d’une Commission Plénière d’Etudes, qui se déroulera mardi prochain.

Ce jeudi 3 septembre, ce sont les journalistes de la presse locale que S.E.M Pierre Dartout a souhaité rencontrer. Soulignant sa volonté de collaborer avec eux « en confiance et en toute transparence », il leur a rappelé les priorités qui guideront son action telles que fixées par la feuille de route que S.A.S. le Prince Albert lui a remis :

la poursuite d’un développement le plus durable possible ;

la poursuite de la sécurisation de la Principauté ;

la mise en oeuvre d’une politique de reprise tenant compte de la situation internationale.

Se laisser aller à des confidences plus personnelles, le Ministre d’Etat a confié son bonheur d’être en Principauté après s’être remémoré le moment où le Palais princier l’a approché. « Je ne m’y attendais pas, j’ai été surpris bien sûr mais très rapidement honoré car c’est une fonction extrêmement importante. A présent, cette nomination a été officialisée et elle s’est concrétisée. Cela a été pour moi et ma famille un très grand bonheur ».