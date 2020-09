Stéphane Bern rejoint Paris Match

Dans le paysage audiovisuel français, certaines personnalités n’en finissent pas d’enrichir leur CV. C’est le cas de Stéphane Bern, qui décidément est partout… Alors qu’il vient tout juste de faire ses débuts sur Europe 1, le spécialiste des monarchies rejoint également la rédaction de Paris Match, autre média du groupe Lagardère.

Stéphane Bern explique qu’il voulait se lancer un nouveau défi professionnel. Comme quoi, on peut toujours essayer de se réinventer, mais pas trop quand même puisqu’à Paris Match le présentateur et journaliste assurera le suivi des sujets liés « à l’histoire, aux monarchies et aux célébrités ». Pile dans son domaine d’expertise… Reste à savoir comment Stéphane Bern va gérer son emploi du temps : sur Europe 1, il assure déjà une chronique en matinale et une émission quotidienne de deux heures baptisée « Historiquement vôtre ».

L’animateur conserve en plus des activités à la télévision, comme la présentation demain soir sur France 3 du nouveau documentaire consacré à la Princesse Grace Kelly. La troisième chaîne va d’ailleurs continuer à lui confier l’émission Secrets d’Histoire, tandis que France 2 fera appel à lui de temps à autres, par exemple pour le Nouvel an et l’Eurovision. C’est ce qu’on appelle être overbooké…