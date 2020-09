Le Prince Souverain attendu au Salon Ever

Habituellement le temps fort de la rentrée, en Principauté, c’est le pique-nique des Monégasques, U Cavagnetü, qui cette année a du être annulé, mais la semaine va tout de même être marquée par un événement majeur en présence du Prince-Souverain.

Le Salon EVER se tient cette semaine du 10 au 12 septembre au Grimaldi Forum et Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, est attendu sur place jeudi matin, à 11 heures, pour l’inauguration de cette grand-messe des véhicules écologiques et des énergies renouvelables. C’est la 15ème édition cette année de cet événement dont le rayonnement et la longévité doivent beaucoup à l’implication du Souverain dans les enjeux liés au développement durable, à travers notamment la Fondation Prince Albert II, grand partenaire du Salon EVER. Les équipes de Radio Monaco seront elles aussi présentes, avec une émission spéciale vendredi, de 16 heures à 19 heures, depuis le Grimaldi Forum.

Autre événement cette semaine à l’agenda du Palais: The Crossing Calvi-Monaco, une traversée Calvi-Monaco organisée par la Fondation Princesse Charlène. Deux équipes de quatre athlètes vont parcourir les 180 kilomètres qui séparent Calvi de la Principauté , et cela à bord de water-bikes. Une équipe sera emmenée par Son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, et l’autre par Gareth Wittstock, secrétaire-général de la Fondation. Le départ aura lieu samedi, côté corse, et l’arrivée est prévue dimanche, vers 14 heures, sur le Quai Louis II, au Yacht Club de Monaco. Objectif de ce nouveau défi sportif : sensibiliser à la prévention de la noyade.