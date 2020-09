Que pensez-vous des médias publics français ? Donnez votre avis !

France Télévisions et les médias du service public lancent, en ce lundi, une grande consultation citoyenne. Objectif ? Sonder les attentes des auditeurs et téléspectateurs de l’audiovisuel public et renforcer le dialogue avec eux. De France Télévisions à Radio France en passant par RFI, France 24, TV5MONDE et l’INA, la quasi-totalité des entreprises du service public participent à cette démarche.

Les questions posées dans cette nouvelle consultation recouvrent un large spectre et sont volontairement très ouvertes. Vous êtes, par exemple, invités à faire part de votre « plus belle découverte à la radio, à la télévision, sur internet », à donner votre avis sur les offres de l’audiovisuel public pendant le confinement, ou à plancher sur le rôle des médias publics « dans la société au cours des prochaines années ».

Pour participer, rendez-vous sur www.nosmediaspublics.fr. Les résultats seront annoncés à la fin de l’année.