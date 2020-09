A Saint-Raphaël, des courses de Stand Up paddle pour Léo

Léo avait 15 ans et le Stand-Up paddle était l’une de ses passions. Pour lui rendre hommage et lever des fonds en faveur des enfants malades et de la recherche pour le cancer, l’association qui porte son nom, créée par sa maman, organise la « Léo Paddle Race », le dimanche 13 septembre.

Le rendez-vous fixé à 7h30 sur la base nautique municipale d’Agay. Un petit échauffement vous sera d’abord proposé avant le top départ prévu à 9h. Pour rendre l’événement accessible à tous, trois parcours ont été imaginés : un parcours « loisirs » de 3 km vers la plage du Tiki, un parcours « découverte » de 6 km dans la baie d’Agay et enfin, un parcours « élite » de 12 km vers l’île d’or.

La remise des prix aura lieu vers midi et tout l’après-midi, initiations, jeux sur l’eau, tombolas et stands seront proposés. Inscriptions en ligne avant le 12 septembre sur www.sportips.fr

Delphine Chanoyan, maman du petit Léo et présidente de l’association du même nom était l’invitée de Radio Monaco, ce mardi 8 septembre, pour évoquer cette « Léo Paddle Race ». Son entretien est à réécouter ci-dessous :