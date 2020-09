Alain Bernard, ambassadeur de l’électrique au salon Ever

La fin de semaine dernière a marqué le retour des événements en Principauté. Le Grimaldi Forum a, en effet, été le théâtre du salon Ever entre jeudi et samedi. Au programme, des rencontres internationales sur le thème des Véhicules Écologiques et des Energies Renouvelables. De nombreux exposants étaient ainsi présents. Parmi eux la marque Honda représentée par l’ancien champion de natation Alain Bernard.

L’occasion pour ce dernier de nous parler du lien entre Honda et l’électrique. D’après lui, tous les véhicules de la marque seront électrisés d’ici 2022 à l’image de la nouvelle Honda e, présentée lors de ce salon. Dans un second temps, Alain Bernard s’exprime sur sa lutte quotidienne contre la noyade et son soutien à la Fondation Princesse Charlène qui se bat contre ce même fléau.